Когда в Украине закончится эпидемия COVID-19: ученые вычислили дату

Виктория Довгань Общество 13:03, 28.04.2020 Обновлено: 20:49, 28.04.2020

Ученые из Сингапура спрогнозировали возможную дату окончания пандемии коронавируса COVID-19 в мире и в каждой из стран. Среди прочего смоделировано развитие ситуации и в Украине.

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По их расчетам, это наступит 8 июня 2020 года, сообщается на сайте Data-Driven Innovation Lab. Пик эпидемии коронавируса в Украине якобы уже миновал. К 19 мая страна преодолеет 97% всех случаев заболевания, к 29 мая – 99%, а к 8 июня – 100%.

Эпидемия коронавируса в Украине может закончиться 8 июня
Data-Driven Innovation Lab

Что касается мира, то в целом конец пандеми, согласно прогнозам, ожидается 26 ноября 2020 года. Однако с 97% случаев человечество якобы должно справиться до 29 мая.

Конец пандемии в мире
Data-Driven Innovation Lab

Отмечается, что прогноз базировался на основе данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.

Изучая статистику этих показателей из разных стран мира, ученые смогли оценить кривую жизненного цикла пандемии и спрогнозировать ее последний этап. Однако аналитики призвали относиться к прогнозу с осторожностью. Ведь чрезмерный оптимизм может ослабить дисциплину и контроль над распространением коронавируса.

Коронавирус в Украине
LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, скорее всего, пришелся на период 24-27 апреля.

  • А по прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, эпидемия коронавируса продлится в Украине до конца апреля, заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет.

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