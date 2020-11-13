Когда в Украине ударят сильные морозы: народный синоптик дал прогноз

Мирослав Семенюк Общество 09:24, 13.11.2020 Обновлено: 09:25, 13.11.2020

Сильные морозы придут в Украину в январе 2021 года.

Как рассказал "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань, с 15 января ожидается резкое понижение температуры. Ночью будет до 16 градусов мороза.

По данным синоптика, также в этот период выпадет снег.

Такая погода сохранится до 8 февраля, затем температура будет держаться чуть ниже 0 градусов.

Уже 20 февраля ожидается потепление до +2 градусов. Перепады температуры и мокрый снег продлятся до конца зимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

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