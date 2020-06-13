Когда в Украине спадет жара: синоптики дали точный прогноз

С воскресенья, 14 июня, в Украину придет похолодание и дожди.

Как сообщил ТСН начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, с 14 июня по всей территории Украины будет снижение температуры до 23-28 градусов днем, вместе с которым придут дожди, местами с грозами.

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При этом ночью температура воздуха будет опускаться до 15-17 градусов тепла, местами до 11 градусов.

По словам синоптика, дожди накроют также и столицу Украины Киев.

Такое похолодание продержится в стране до 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня практически на всей территории Украины испортится погода. Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

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