Когда в Украине спадет жара: синоптики дали точный прогноз

С воскресенья, 14 июня, в Украину придет похолодание и дожди.
Как сообщил ТСН начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, с 14 июня по всей территории Украины будет снижение температуры до 23-28 градусов днем, вместе с которым придут дожди, местами с грозами.
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При этом ночью температура воздуха будет опускаться до 15-17 градусов тепла, местами до 11 градусов.
По словам синоптика, дожди накроют также и столицу Украины Киев.
Такое похолодание продержится в стране до 17 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня практически на всей территории Украины испортится погода. Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.
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