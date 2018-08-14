Когда в Украине спадет жара: прогноз народного синоптика

Жаркая погода в Украине уже к выходным ощутимо спадет, возможны дожди. Начало осени также ожидается дождливым.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. По словам синоптика, предугадывать погоду в Украине ему помогают не так народные приметы, как астрономические наблюдения.

"Планеты Солнечной системы – Марс, Венера, Юпитер, Сатурн вместе с Землей – находятся по одну сторону Солнца. Это значит, что давление на экватор Земли сильно увеличилось. Получается, что горячие воздушные массы из Африки поднимаются на север очень быстро", - объяснил он.

Комментируя жару в Украине, синоптик спрогнозировал к 18 августа резкое снижение температуры на 7-8 градусов.

"Дневная температура будет 23-25 градусов, но не больше. До самого конца месяца, до 30 августа, такая погода будет удерживаться - 24-27 градусов. Выше 30 она не должна подняться", - рассказал он.

Горбань также сообщил, что конец лета и начало осени ожидаются дождливыми.

"15-16 августа ожидается дождь по западной и цетральной части Украины, затем 20-21 августа. Эти дожди должны снизить температуру. 27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине", - заявил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на текущей неделе ожидается знойная погода более 30 градусов, однако по ночам температура воздуха будет значительно ниже, чем днем.