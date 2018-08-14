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Когда в Украине спадет жара: прогноз народного синоптика

68.8тЧитать новость на украинском

Жаркая погода в Украине уже к выходным ощутимо спадет, возможны дожди. Начало осени также ожидается дождливым.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. По словам синоптика, предугадывать погоду в Украине ему помогают не так народные приметы, как астрономические наблюдения.

"Планеты Солнечной системы – Марс, Венера, Юпитер, Сатурн вместе с Землей – находятся по одну сторону Солнца. Это значит, что давление на экватор Земли сильно увеличилось. Получается, что горячие воздушные массы из Африки поднимаются на север очень быстро", - объяснил он.

Комментируя жару в Украине, синоптик спрогнозировал к 18 августа резкое снижение температуры на 7-8 градусов.

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"Дневная температура будет 23-25 градусов, но не больше. До самого конца месяца, до 30 августа, такая погода будет удерживаться - 24-27 градусов. Выше 30 она не должна подняться", - рассказал он.

Горбань также сообщил, что конец лета и начало осени ожидаются дождливыми.

"15-16 августа ожидается дождь по западной и цетральной части Украины, затем 20-21 августа. Эти дожди должны снизить температуру. 27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине", - заявил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на текущей неделе ожидается знойная погода более 30 градусов, однако по ночам температура воздуха будет значительно ниже, чем днем.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПрогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Объект
погода
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