Когда в Украине разрешат концерты: Степанов назвал вероятную дату

В Украине не смогут позволить проводить концерты в рамках следующих этапов смягчения карантина до 22 июня.

Об этом на брифинге Минзднава заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Исходя из нашей эпидемиологической ситуации и постановления относительно карантина на территории страны, который продлен, проведение вообще массовых мероприятий не предвидится", – сказал он.

Степанов заявил, что концерты в Украине точно не позволят проводить до завершения карантина 22 июня

В частности, подчеркнул глава Минздрава, о восстановлении проведения концертной деятельности на следующих этапах смягчения карантина в стране речи не идет – ни после 1-го, ни после 10 июня.

По словам Степанова, о том, как и вообще ли возможно будет позволить концерты в Украине, можно будет говорить только после 22 июня, то есть срока, к которому сейчас продолжили действие карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вся культурная сфера, включая кинотеатрами и концертами, предварительно возобновит свою работу после карантина 1 июля. Такую дату рассматривает Кабмин, отметила временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

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