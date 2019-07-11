Когда в Украине потеплеет: синоптик уточнила прогноз

Во второй половине следующей недели (15 - 21 июля) в Украине восстановится комфортная погода.

Так, температура воздуха повысится до 24 + 29 градусов, а на юге и востоке до+28 +33 градусов. Об этом в своем метеоблоге рассказала синоптик Наталья Диденко.

При этом, по ее прогнозу, в Киеве в ближайшие дни погода будет неустойчивой, с периодическими дождями. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +9 +13 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +19 +23 градусов.

Тепло в Украине "Факты"

Но вторая половина следующей неделе, 19-21 июля, также принесет в Киев много солнца, прекращение осадков и повышение температуры воздуха до +25 +28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на выходных, 13-14 июля, погода комфортной будет, в первую очередь, для туристов.

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