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30 мая • обновлено в 17:28
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Когда в Украине потеплеет: метеоролог дал ответ

2.6т
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В Украине в этом году затянется метеорологическая весна, которая началась еще в феврале.

Как рассказал "Радио Свобода" директор Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского Александр Косовец, это связано с изменениями климата и нестабильностью в природе.

В ближайшее время метеорологическое лето не наступит

В ближайшее время метеорологическое лето не наступит

"Обычно метеорологическая весна у нас длится два месяца. Однако в этом году будет четыре. Если брать во внимание исторические данные, то в 1990 году весна длилась 5 месяцев. То есть исторический рекорд пока не побит", – отметил он.

По словам метеоролога, в основном уже в мае в Украине наступает метеорологическое лето. Например, официальным стартом лета прошлого года было 17 мая, а в позапрошлом и вообще 29 апреля.

"Как для 21 века, то этот май аномальный", – сказал Косовець.

По данным Укргидрометцентра, дождливая погода продлится в Украине и на следующей неделе.

"Будут наблюдаться умеренные дожди, а температурный режим существенно не изменится. В ближайшее время метеорологическое лето не наступит. А дальше пока не прогнозируем", – сказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Фактически, лето должно наступить, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 15 градусов. При этом это будет показатель не за одни сутки, а за определенный отрезок времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предполагают, что в Северном полушарии, где находится Украина, лето будет рекордно жарким.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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