Когда в Украине похолодает: синоптик назвала дату

Существенное похолодание придет в Украину только примерно 20 ноября. До этого погода будет относительно теплой, но дождливой.

Такой прогноз на своей странице в Facebook озвучила синоптик Наталья Диденко. Так, по ее словам, в понедельник, 11 ноября, Украину накроет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные, северные и центральные области. Что касается юга и востока, то там существенные осадки вряд ли стоит ожидать.

"Будут блуждать туманы, у которых сейчас звездный час. Температура воздуха 11 ноября днем ​​будет колебаться в пределах 12-18 градусов, в Крыму до 20 градусов. В западной части Украины будет холоднее, 9-14 градусов", – отметила Диденко.

Похолодание zik.ua

В Киеве, по ее словам, первый день новой недели обещает быть влажным, с дождем, но во второй половине дня – без существенных осадков. Температура воздуха ночью – 8-10 градусов, днем ​11-13 градусов.

"Ближайшую неделю в Украине ожидается колебание температуры воздуха, однако какого-то серьезного холода пока не видно. По предварительным прогнозам, существенное похолодание обещает прийти в Украину ориентировочно с 20-го ноября", – подытожила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по расчетам специалистов, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

В ноябре ожидается средняя температура воздуха от 0 до 8 градусов тепла.

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