Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и все нюансы

В ночь с 26 на 27 октября в 04.00 Украина переходит на зимнее время и переводит стрелки часов на час назад.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, который также собрал советы врачей, как адаптироваться к новому времени без вреда для здоровья.

society6.com

Переход на новое время является большой нагрузкой для организма, поскольку ему сложно привыкнуть к новому режиму, однако врачи советуют подготовится к переходу на зимнее время заранее, как минимум за неделю.

Предлагаем ознакомиться со списком полезных советов, которые помогут быстрее привести себя в норму:

Сон. Во-первых, нужно скорректировать режим сна заранее. В частности, хотя за неделю до перехода на зимнее время. В случае, если уснуть раньше не получается перед сном можно принять теплю ванну, которая расслабляет и помогает быстрее заснуть

Режим дня. Раз ложиться придется раньше, то ужинать также придется на час раньше обычного. К этому стоит подготовиться. В этот период – день-два до начала перехода на зимнее время – лучше отказаться от принятия алкоголя и кофе с кофеином.

Дети. Детям можно помочь адаптироваться. Здесь применяются похожие советы, как и для взрослых. В частности, переместив на час ранее режим дня, а также отход ко сну.

Как писал OBOZREVATEL, государства-члены Евросоюза с 2021 года смогут сами решать, переводить ли стрелки часов на зимнее и летнее время. Общественное голосование по этому вопросу получило 84% голосов против изменения времени

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