Когда в Украине откроют садики и будут ли дети носить маски: Степанов дал ответ

На этапе послабления карантинных мер, который начинается 22 мая, в Украине может быть разрешена работа детских садиков.

Как сообщил в интервью "ВВС Украина" министр здравоохранения Максим Степанов, также на этом этапе могут разрешить работу гостиниц, городского транспорта, проведение определенных спортивных мероприятий без зрителей.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются", – отметил он.

Воспитатели в детских садах будут работать в масках

На вопрос, будут ли дети в садиках вынуждены носить маски, Степанов ответил, что сейчас отрабатываются эти правила.

"Это разрабатывают специалисты. Все, что касается персонала, то они будут в масках, будет социальная дистанция, дезинфекция рук", – добавил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов заявил, что каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа ослабления карантина.