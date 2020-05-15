Когда в Украине откроют садики и будут ли дети носить маски: Степанов дал ответ

На этапе послабления карантинных мер, который начинается 22 мая, в Украине может быть разрешена работа детских садиков.
Как сообщил в интервью "ВВС Украина" министр здравоохранения Максим Степанов, также на этом этапе могут разрешить работу гостиниц, городского транспорта, проведение определенных спортивных мероприятий без зрителей.
"Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются", – отметил он.
Воспитатели в детских садах будут работать в масках
На вопрос, будут ли дети в садиках вынуждены носить маски, Степанов ответил, что сейчас отрабатываются эти правила.
"Это разрабатывают специалисты. Все, что касается персонала, то они будут в масках, будет социальная дистанция, дезинфекция рук", – добавил глава Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов заявил, что каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа ослабления карантина.
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