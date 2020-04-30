Когда в Украине откроют магазины и парикмахерские: в Минздраве назвали дату

Восстановление работы предприятий торговли, а также парикмахерских в Украине планируется после 11 мая. После указанной даты власти намерены ослабить карантинные ограничения из-за COVID-19 для малого бизнеса.

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С таким заявлением на брифинге выступил министр здравоохранения Максим Степанов. Вместе с тем пока он призвал украинцев соблюдать введенные ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Относительно открытия других магазинов, смягчения карантина, в том числе для малого бизнеса, мы планируем делать это уже с 11 мая. Оно будет касаться и магазинов, и парикмахерских, и других бытовых вещей, которыми мы привыкли пользоваться. Но я прошу соблюсти карантинные меры, которые есть сегодня в Украине", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после первого этапа послабления карантина последующие шаги будут приниматься только после оценки эпидемиологической обстановки в стране.

Кроме того, правительство не исключает введение адаптивного карантина после 12 мая в отдельных регионах, где будут зафиксированы резкие вспышки коронавируса.

Ранее Шмыгаль говорил, что Кабинет министров в начале мая утвердит постановление о первых этапах выхода Украины из карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Напомним, план выхода Украины из карантина включает в себя пять этапов.

Тем временем в Житомире городской совет решил начиная с 1 мая ослабить карантин и открыть парикмахерские и заведения общественного питания "на вынос".

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