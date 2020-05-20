Когда в Украине откроют детские сады: Ляшко обозначил дату

В тех областях Украины, где нет роста заболеваемости коронавирусом, детские садики и общественный транспорт начнут работу уже 25 мая.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, если в области не наполняются койки больными коронавирусной болезнью, и проводится надлежащее тестирование, то будет позволено открывать сады и запускать транспорт. Ляшко пояснил, что Минздрав привязал сады и общественный транспорт для того, чтобы родители могли работать и была возможность оставить детей под присмотром.

"Поэтому с 25 мая в областях, в которых будут достигнуты эти критерии, будут открывать сады. Но сады также будут открывать при определенных условиях", – отметил он.

Ляшко добавил, что местные бюджеты должны присоединиться к обеспечению сотрудников садов средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

"Обеспечить работников учреждения антисептиками и средствами индивидуальной защиты, масками, респираторами. Для детей мы сегодня не рассматриваем вопрос масок. Они должны быть в группах, группы не должны перемешиваться, и давать приоритет всем групповым активностям на улице, если будет позволять погода", – сказал он.

Проверять, что садики выполняют санитарные нормы, будут органы местной власти, родительские комитеты и собственники садиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что восемь областей Украины, в частности западных, не отвечают критериям для того, чтобы запустить там транспорт в рамках смягчения карантинных мероприятий.