Когда в Украине наступит пик коронавируса: в Минздраве обнадежили прогнозом

Карантинные меры, которые были введены в Украине на упреждение, могут поспособствовать тому, чтобы пик эпидемии коронавируса в стране не наступил.

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Об этом в ходе брифинга 31 марта заявил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не хотим, чтобы в Украине наступил пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и введены на опережение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени количество случаев коронавирусной болезни", – сказал он.

Коронавирус в Украине

"Поэтому мы имеем прогнозы, но делаем все возможное, чтобы этой пиковой нагрузки не произошло. И чтобы мы, как Япония, прошли все с единичными случаями, с которыми спокойно будет справляться система здравоохранения", – добавил Ляшко.

Вместе с тем, главный санврач заверил, что в Украине есть необходимое количество медучреждений, подготовленных к приему больных COVID- 19. Речь идет о 240 больницах.

"Мы имеем определенные математические моделирования и прогнозы. Мы знаем, когда можем ожидать пиковую нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому, когда говорят о первой волне, – это 67 тыс. коек. Но есть больницы и второй волны, которые будут подключены в случае, когда более 50% коечного фонда, который озвучено, будет занято больными с коронавирусом", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.

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