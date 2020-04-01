Когда в Украине наступит пик эпидемии COVID-19: в МВД назвали сроки

Пик эпидемии коронавируса в Украине может наступить в период с 15 по 25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.

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Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что украинцы не должны обманываться более положительной статистикой по сравнению со странами-эпицентрами пандемии.

"На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. 17 наших сограждан погибли. Эти цифры статистики не велики относительно стран ЕС и США, где счет инфицированным пошел уже на сотни тысяч. Но эти цифры не должны никого успокаивать. Иммунитет украинцев не сильнее иммунитета китайцев, итальянцев или американцев", –подчеркнул он.

Коронавирус в Украине "Апостроф"

По словам Геращенко, инфицированных COVID-19 в Украине на самом деле гораздо больше. Ведь есть люди, которые заразились коронавирусом, но не сообщают об этом медикам. При этом они самоизолировались и не несут угрозы для окружающих.

Другая часть инфицированных переносит COVID-19 легко и незаметно, почти как обычную простуду. Но такие носители могут заражать других людей.

Распространение коронавируса Facebook Антона Геращенко

"Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран. Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но это было правильное решение! Не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди", – написал Геращенко.

Кроме того, он посоветовал украинцам сравнить динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. Так, если 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных, то всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине же на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней – 669 инфицированных.

"Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человек", – объяснил советник главы МВД и привел в пример опыт Китая, где эпидемию сумели побороть за 2,5 месяца карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее о том, что карантин в Украине могут продлить до 15 мая, заявил глава МВД Арсен Аваков. От отметил, что это является оптимистичным сценарием.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что карантинные меры, которые были введены в Украине на упреждение, могут поспособствовать тому, чтобы пик эпидемии коронавируса в стране не наступил.

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