Главная Новости
1 апреля • обновлено в 16:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда в Украине наступит пик эпидемии COVID-19: в МВД назвали сроки

1.5т
Читать материал на украинском

Пик эпидемии коронавируса в Украине может наступить в период с 15 по 25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что украинцы не должны обманываться более положительной статистикой по сравнению со странами-эпицентрами пандемии.

"На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. 17 наших сограждан погибли. Эти цифры статистики не велики относительно стран ЕС и США, где счет инфицированным пошел уже на сотни тысяч. Но эти цифры не должны никого успокаивать. Иммунитет украинцев не сильнее иммунитета китайцев, итальянцев или американцев", –подчеркнул он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"Апостроф"

По словам Геращенко, инфицированных COVID-19 в Украине на самом деле гораздо больше. Ведь есть люди, которые заразились коронавирусом, но не сообщают об этом медикам. При этом они самоизолировались и не несут угрозы для окружающих.

Другая часть инфицированных переносит COVID-19 легко и незаметно, почти как обычную простуду. Но такие носители могут заражать других людей.

Распространение коронавируса

Распространение коронавируса

Facebook Антона Геращенко

"Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран. Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но это было правильное решение! Не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди", – написал Геращенко.

Кроме того, он посоветовал украинцам сравнить динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. Так, если 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных, то всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине же на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней – 669 инфицированных.

"Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человек", – объяснил советник главы МВД и привел в пример опыт Китая, где эпидемию сумели побороть за 2,5 месяца карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги