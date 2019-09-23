Когда в Украине начнется зима: появился точный прогноз с датами

Первый снег в Украине выпадет в середине ноября, но полноценная зима начнется только 15-17 декабря.

Такой прогноз погоды дал народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV. Он предупредил, что уже в октябре можно ожидать серьезных заморозков.

По словам Горбаня, первая неделя октября будет теплой, а с 10 числа начнется очередная волна похолодания.

"11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные заморозки по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября", – отметил он.

"Первый снежок появится 12-17 ноября. Но он быстро растает. А зима установится 15-17 декабря", – рассказал народный синоптик.

Приход "настоящей" зимы в Украине прогнозируют в середине декабря pinterest.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее британские метеорологи предупредили о приходе циклона "Монстр с востока": по их прогнозам, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.

Однако по мнению украинского климатолога Надежды Максименко, эти прогнозы больше похожи на спекуляции. Специалист заверила, что грядущая зима в Украине будет вполне обычной.

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