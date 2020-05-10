Когда в Украине можно будет ходить без маски: в Минздраве сделали прогноз

В Украине масочный режим в связи с пандемией коронавируса COVID-19 может завершиться до конца лета.

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Как сообщил в интервью "РБК-Украина" главный санитарный врач Виктор Ляшко, это самый оптимистичный прогноз при условии снижения числа новых случаев заражения.

Виктор Ляшко сказал, когда украинцы смогут снять маски

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем", – отметил он.

По словам Ляшко, если сезонность не повлияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее.

"Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", – подчеркнул главный санврач.

Он напомнил, что следующий пересмотр условий карантина состоится 22 мая.

"До тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет", – добавил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко утвердил постановления Министерства здравоохранения с рекомендациями для заведений, которым позволят работать после смягчения карантина 11 мая.