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10 мая • обновлено в 19:26
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Когда в Украине можно будет ходить без маски: в Минздраве сделали прогноз

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В Украине масочный режим в связи с пандемией коронавируса COVID-19 может завершиться до конца лета.

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Как сообщил в интервью "РБК-Украина" главный санитарный врач Виктор Ляшко, это самый оптимистичный прогноз при условии снижения числа новых случаев заражения.

Виктор Ляшко сказал, когда украинцы смогут снять маски

Виктор Ляшко сказал, когда украинцы смогут снять маски

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем", – отметил он.

По словам Ляшко, если сезонность не повлияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее.

"Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", – подчеркнул главный санврач.

Он напомнил, что следующий пересмотр условий карантина состоится 22 мая.

"До тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет", – добавил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко утвердил постановления Министерства здравоохранения с рекомендациями для заведений, которым позволят работать после смягчения карантина 11 мая.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус карантин
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