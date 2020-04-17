Когда в Украине будет пик коронавируса: ученые вычислили дату
В Украине пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в первых числах мая: как новых случаев заболевания, так и летальных исходов.
Об этом идет речь в отчете НАН Украины, основанном на математическом моделировании. Отмечается, что при составлении прогноза учитывалось, что карантин в стране не будет нарушаться во время Пасхальных праздников.
Пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая,
пик летальных случаев – на 3-8 мая 2020;
После достижения пика заболеваемости снижение новых случаев
инфицированных будет наблюдаться до конца мая до медианного
значение 400 случаев (диапазон прогнозируемых значений 200-700);
После достижения пика летальности снижение новых летальных случаев
будет происходить до конца мая до медианного значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12-37).
Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.