Когда в Украине будет пик коронавируса: ученые вычислили дату

Кирилл Лютый Общество 00:35, 18.04.2020 Обновлено: 00:40, 18.04.2020

В Украине пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в первых числах мая: как новых случаев заболевания, так и летальных исходов.

Об этом идет речь в отчете НАН Украины, основанном на математическом моделировании. Отмечается, что при составлении прогноза учитывалось, что карантин в стране не будет нарушаться во время Пасхальных праздников.

  • Пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая,

    пик летальных случаев – на 3-8 мая 2020;

  • После достижения пика заболеваемости снижение новых случаев

    инфицированных будет наблюдаться до конца мая до медианного

    значение 400 случаев (диапазон прогнозируемых значений 200-700);

  • После достижения пика летальности снижение новых летальных случаев

    будет происходить до конца мая до медианного значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12-37).

Пик COVID-19 в Украине ожидают в начале мая
Пик COVID-19 в Украине ожидают в начале мая

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.

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