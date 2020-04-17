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18 апреля • обновлено в 00:43
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Когда в Украине будет пик коронавируса: ученые вычислили дату

1.1т
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В Украине пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в первых числах мая: как новых случаев заболевания, так и летальных исходов.

Об этом идет речь в отчете НАН Украины, основанном на математическом моделировании. Отмечается, что при составлении прогноза учитывалось, что карантин в стране не будет нарушаться во время Пасхальных праздников.

  • Пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая,

    пик летальных случаев – на 3-8 мая 2020;

  • После достижения пика заболеваемости снижение новых случаев

    инфицированных будет наблюдаться до конца мая до медианного

    значение 400 случаев (диапазон прогнозируемых значений 200-700);

  • После достижения пика летальности снижение новых летальных случаев

    будет происходить до конца мая до медианного значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12-37).

Пик COVID-19 в Украине ожидают в начале мая

Пик COVID-19 в Украине ожидают в начале мая

Пик COVID-19 в Украине ожидают в начале мая

Пик COVID-19 в Украине ожидают в начале мая

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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