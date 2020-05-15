Когда украинцев протестируют на антитела к COVID-19: Зеленскому озвучили прогноз
Министерство здравоохранения Украины подготовило алгоритм массовой ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу COVID-19.
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Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.
По его словам, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская отметила, что тесты на COVID-19 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных с "явной клиникой".
Большее доверие, по ее словам, вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).
13 мая Максим Степанов рассказал, что в Украине в течение нескольких дней утвердят алгоритм по ИФА-тестированию на COVID-19, которое определяет уровень антител в организме человека.