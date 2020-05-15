Когда украинцев протестируют на антитела к COVID-19: Зеленскому озвучили прогноз

Общество 15:20, 15.05.2020 Обновлено: 15:38, 15.05.2020

Министерство здравоохранения Украины подготовило алгоритм массовой ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Степанов рассказал Зеленскому об ИФА-диагностике

По его словам, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская отметила, что тесты на COVID-19 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных с "явной клиникой".

  • Большее доверие, по ее словам, вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

  • 13 мая Максим Степанов рассказал, что в Украине в течение нескольких дней утвердят алгоритм по ИФА-тестированию на COVID-19, которое определяет уровень антител в организме человека.

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