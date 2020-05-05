Карантин в Украине затянется до конца года: OBOZREVATEL выяснил, когда откроют метро и разрешат работать

Карантин из-за коронавируса в Украине затянется. Власти отменят его поэтапно, но так или иначе ограничения для украинцев растянутся до конца года.

Транспорт заработает летом, а маски в общественных местах будем носить и в 2021 году. Тем временем в кулуарах говорят о цифре в 250 тысяч потенциально заболевших, если бы карантин и вовсе не ввели.

Как в Украине планируют поэтапно отменять ограничения, какие установят сроки, когда можно будет выйти на работу и ездить между городами – OBOZREVATEL узнал у собственных источников в Офисе президента и Кабинете министров.

Главное:

Большинство решений касательно карантина в Украине принимает Офис президента. Именно там моделируют все ситуации, правительство выполняет исполнительные и вспомогательные функции.

На конец мая запланирован еще один этап ослаблений. Конкретной даты нет, но они будут направлены на помощь среднему бизнесу – откроют фитнес-центры, частично торговые центры, рестораны, отдельные предприятия.

Транспорт запустят в начале июня. Касательно метро есть два варианта – в июне или уже в июле. Все зависит от количества заболевших. Авиа и ж/д (внутри страны) запустят в середине лета.

С путешествиями за границу все сложно. В целом о туризме в Европу, Азию и США в 2020 году можно забыть . Реальны лишь точечные разрешения на полеты с конкретными странами.

Очередной виток болезни ожидается в декабре 2020 года.

Что откроют в мае

Собеседники издания говорят – страна вынужденно ушла на карантин, что было правильным решением. В противном случае, цифра заболевших и умерших была бы в 10-15 раз больше, чем сейчас. И вариант с Италией или Испанией в Украине мог запросто повториться.

Именно поэтому в руководстве страны не планируют в один момент ослаблять все ограничения, несмотря на относительно низкие цифры. "Количество заболевших у нас не упадет, в любом случае. Нам важно держать число на одном уровне, или сделать все, чтобы прирост был не слишком большим", – пояснил источник в ОП.

На этом фоне в Кабинете министров уже приготовили план выхода из карантина, но он постоянно корректируется. Уже известно, что с 11 мая начнут работу парикмахерские, кафешки, рестораны, магазины, нотариусы и так далее. С полным списком можно ознакомиться здесь.

"Сейчас центр решения – Офис президента. Кабмин прислушивается, выдвигает свои предложения, разрабатывает требования и корректирует детали, но принципиальные решения принимаются на Банковой. По факту, с 11 мая выполнят сразу несколько шагов по ослаблению карантина. Раньше шли разговоры о том, чтобы следующий этап ослабления рассмотреть 17-19 мая, сейчас перенесли уже на 22 мая. Скорее всего, к этому дню пересмотрят правила в очередной раз", – пояснил OBOZREVATEL собеседник в правительстве.

К лету ослабления ожидаются существенные

Второй этап послаблений состоится в конце мая. В этот период в правительстве попробуют открыть более крупные объекты скопления людей и помочь бизнесу. Пока речь идет о спортивных залах, ТРЦ в ограниченном режиме, возможно, о кинотеатрах и других объектах сферы культуры, заведениях общественного питания (полноценная работа с посетителями).

Также обсуждается вариант мультикарантина. Когда в менее пострадавших от коронавируса областях ослабления будут заметнее и быстрее, чем по стране в целом. К примеру, полноценно возобновят работу общественного транспорта и запустят автобусы.

В целом, по информации источника OBOZREVATEL в ОП, тему с транспортом актуализируют через 3-4 недели. Именно в конце мая или первой половине июня планируют сделать существенные ослабления: возможно, открыть межгородское автобусное и маршрутное сообщения.

Когда заработают поезда и что откроют летом

Ждать билетов на поезда или самолеты пока не стоит. При самом оптимальном варианте, авиа и ж/д откроют летом, ориентировочно в середине июля. Но с определенными ограничениями.

С метро ситуация также неоднозначная. В ОП говорят о конце июня – начале июля, а в правительстве намекают на более ранние даты.

"Сроки, которые называют касательно запуска метро реальны, но есть и другой вариант, более мягкий. Сейчас число фиксируемых случаев не снижается, есть эффект "плато". Если удасться хотя бы 10 дней показать позитивную динамику снижения, метро запустят раньше", – дополняет собеседник в правительстве.

Так или иначе карантинные меры растянут к концу лета. Затем, как ожидают в ОП, возможно "окно" в несколько месяцев, когда болезнь ослабнет. В этот период, к слову, во власти планируют провести очередные местные выборы (25 октября).

О концертах, футбольных матчах или других ивентов с большим количеством людей речь пока не идет. Вероятно, индустрии спорта и шоубизнеса как минимум до осени не смогут восстановить деятельность.

Важно! Это лишь предварительный план, и он рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Когда выпустят за границу и чего ждать к концу года?

На этом фоне украинцам стоит забыть о туризме и поездках в Европу, Азию, США. Открывать сообщение с другими странами будут обоюдно. То есть полеты в условную Германию возобновят тогда, когда и в Киеве, и в Берлине ситуация стабилизируется. В лучшем случае это произойдет осенью.

Параллельно в Минздраве планируют массово тестировать украинцев. По словам источника в ведомстве, мощности отечественных лабораторий позволяют сделать около 10 тысяч ПЦР-тестов в день. Следующая цель – нарастить объемы в два раза.

В Офисе президента хотят дойти до 20 тысяч тестов ежедневно

Топ-чиновники Минздрава пока думают над расширением категорий тех людей, которым обязаны делать тесты. Сейчас, напомним, берут анализы на COVID-19 (помимо заболевших, а также людей с подозрением) у врачей, полицейских, военных и всех групп риска, которые потенциально могут контактировать с переносчиками вируса. Всего, по официальным данным, в стране сделано 140 тысяч тестов,и это один из самых низких показателей в Европе.

Далее, как поясняют в ОП и Кабмине, ученые прогнозируют вторую волну заболеваний. Ее ожидают в декабре 2020 года.

К тому времени, правда, Украина, как и другие страны мира, должна подготовиться. Закупить медицинское оборудование, маски, средства дезинфекции. Также не исключено, что медики создадут вакцину и коронавирус утратит силу.