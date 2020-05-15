Когда Украина возобновит чартерные рейсы: в Мининфраструктуры дали ответ

Министерство инфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Как рассказала "РБК-Украина" пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

Мининфраструктуры обсуждает организацию чартерных рейсов

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.

Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.