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16 мая • обновлено в 03:06
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Когда Украина возобновит чартерные рейсы: в Мининфраструктуры дали ответ

5.6т
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Министерство инфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Как рассказала "РБК-Украина" пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

Мининфраструктуры обсуждает организацию чартерных рейсов

Мининфраструктуры обсуждает организацию чартерных рейсов

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.

Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
самолет Министерство инфраструктуры вирус карантин
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