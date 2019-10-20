Когда ударят первые морозы в Украине: синоптик удивил прогнозом

Первые морозы в Украине ожидаются лишь в середине ноября.

Об этом сообщил "Фактам" народный синоптик Леонид Горбань. Он отметил, что тепло продержится еще неделю, после чего наступит похолодание.

"В четверг, 24 октября, украинцев ждет похолодание на 3−4 градуса. С 25 октября дневная температура будут колебаться в пределах 7−10 градусов, а по ночам ожидается всего 2−3 градуса выше нуля. И до конца месяца потепления больше не будет", - рассказал он.

"Первые морозы придут в Украину в середине ноября. Затем температура поднимется. А настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря", - заявил синоптик.

Иллюстрация politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы. Ожидаются также мощные снегопады.

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