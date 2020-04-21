Когда Троица в 2020 году в Украине: дата и сколько выходных

День Святой Троицы в 2020 году отмечается на 50-й день после Пасхи – 7 июня.

Этот праздник был установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.

Троица в 2020 году Иллюстрация

Считается, что Святой Дух сошел в виде огненных языков. Огонь означал способность и силу опалять грехи, очищать, освящать и согревать человеческую душу.

Выходные на Троицу в Украине растянутся на три дня подряд – с 6 июня, субботы, до 8 числа, понедельника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году праздник Воскресения Христова (Пасхи) выпадает на 19 апреля, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня – с 18 по 20 апреля.