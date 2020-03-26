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26 марта • обновлено в 05:46
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Когда Троица в 2020 году в Украине: дата и сколько выходных

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День Святой Троицы в 2020 году отмечается на 50-й день после Пасхи – 7 июня.

Этот праздник был установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.

Троица в 2020 году

Троица в 2020 году

Иллюстрация

Считается, что Святой Дух сошел в виде огненных языков. Огонь означал способность и силу опалять грехи, очищать, освящать и согревать человеческую душу.

Выходные на Троицу в Украине растянутся на три дня подряд – с 6 июня, субботы, до 8 числа, понедельника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году праздник Воскресения Христова (Пасхи) выпадает на 19 апреля, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня – с 18 по 20 апреля.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Пасха
Место
Украина
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