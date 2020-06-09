Когда требуется ИФА-тест на коронавирус: глава Минздрава дал объяснение

В Украине ИФА-тест на коронавирус проводится только в том случае, если ПЦР-тестирование показало отрицательный результат, но клинические признаки болезни есть.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Также он отметил, что ИФА-тестирование могут проводить потенциальным больным в случае больших очередей на ПЦР-обследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус

"Минздравом введено ИФА-тестирование. Определен у нас механизм ИФА-тестирования, когда именно применяются ИФА-тесты. Он не является основным диагностическим источником постановки диагноза. Золотым стандартом является исключительно ПЦР-тестирование", – пояснил чиновник.

"Но бывают случаи, когда ПЦР-тестирование негативное, но в то же время есть вся клиническая картина коронавирусной болезни. В таких случаях используются ИФА-тесты для подтверждения или опровержения диагноза. Также когда есть большие очереди, в том числе есть клиническая картина, применяются ИФА-тесты", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из первых городов Украины, где начали делать ИФА-тесты на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19, стал Львов. Там это тестирование провели медикам скорой медицинской помощи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!