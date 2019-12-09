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9 декабря • обновлено в 05:39
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Когда ставить елку на Новый год-2020: благоприятные даты

1.3т
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В конце декабря перед Новым годом украинским семьям предстоит украсить свои дома новогодними елками. Для этого есть несколько благоприятных дней.

Так, как передают "Факты", по фэншую предлагают ставить елку в день зимнего солнцестояния – 22 декабря. Согласно восточной науке, этот день оказывает достаточно сильное влияние на все сферы жизни человека.

Еще одной благоприятной датой является 25 декабря – Католическое Рождество. Ставить праздничное дерево рекомендуется накануне – 24 декабря.

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Когда ставить елку на Новый год-2020

Когда ставить елку на Новый год-2020

Иллюстрация

Несмотря на это, многие ставят зеленую красавицу в последний момент – 31 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 29 декабря по 1 января включительно, однако два рабочих дня (30 и 31 декабря) придется отработать.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новый год
Место
Украина
Тег
Новый Год-2020
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