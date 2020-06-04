Когда снимут карантин в Украине: пояснение
Адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.
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Каждый новый этап смягчения карантина наступает раз в 10 дней.
Так, с 5 июня правительство Украины разрешило:
лицам, старше 60 лет, можно будет не соблюдать самоизоляцию;
будут запущены внутренние авиаперелеты;
перевозки пассажиров легковыми автомобилями будут разрешены в количестве до пяти человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет);
кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри заведений;
будет снят запрет на проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 1,5 м²;
будет разрешено проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.
На следующем этапе с 15 июня запустят зарубежное авиасообщение.
При этом в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС будет обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине целесообразно ослаблять карантин, несмотря на постоянный рост заболеваемости коронавирусом.