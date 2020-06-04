Когда снимут карантин в Украине: пояснение

Общество 09:01, 4.06.2020 Обновлено: 09:42, 4.06.2020

Адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.

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Каждый новый этап смягчения карантина наступает раз в 10 дней.

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 22 июня

Так, с 5 июня правительство Украины разрешило:

  • лицам, старше 60 лет, можно будет не соблюдать самоизоляцию;

  • будут запущены внутренние авиаперелеты;

  • перевозки пассажиров легковыми автомобилями будут разрешены в количестве до пяти человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет);

  • кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри заведений;

  • будет снят запрет на проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 1,5 м²;

  • будет разрешено проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

На следующем этапе с 15 июня запустят зарубежное авиасообщение.

При этом в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС будет обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине целесообразно ослаблять карантин, несмотря на постоянный рост заболеваемости коронавирусом.

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