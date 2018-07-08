Наверняка мужчины, которые не употребляют спиртного или не принципиально не участвуют в "забегах до "поросячки" (корпоративах), слышали в свой адрес нечто подобное: "Тот, кто не пьет, либо серьезно болен, либо сволочь. Выбирай, кто ты". Это – один из хорошо известных критериев оценки человека или людей не потому, что они делают, а потому – чего они не делают. Таких примеров множество, но мы предлагаем всего один.

Итак, в те времена, когда совок уже развалился, а новую империю еще не стали строить, многие исторические мифы стали рушиться вслед за совком или старой империей. На какой-то момент это никому не было нужно и обсуждение, если не опровержение, этих мифов, стало возможно в принципе. Многие помнят документальный фильм по мотивам произведений Виктора Суворова, когда авторы построили его по линии оппонирования уже не самим мифам, а Виктору Суворову, как автору разоблачительных произведений. Суворов пояснял свои утверждения будучи в Англии, а в Москве, в студии, собрались те, кто хотел уличить Суворова во лжи и некомпетентности. Сейчас это трудно представить, но государству РФ было плевать на эти упражнения и потому, отстаивать мифы пришли не соловьевы-киселевы, а штатный историограф ВС – генерал Гареев. Скорее всего, он был просто приглашен как частное лицо, имеющее прямое отношение к теме и он пришел биться за дорогие сердцу фантазии, в меру своих ограниченных интеллектуальных способностей.

Заметим, все мероприятие держалось на энтузиазме обеих сторон, а это значит, что мифы было кому защищать даже тогда, когда тебя на это не подписывал ни контракт, ни должностная инструкция. Но тогда речь шла лишь о небольшом промежутке времени, между 1939 и 1945 годами, в которых поместилась Вторая Мировая Война. Суть спора не выходила на самый фундамент или устои империи, хотя – определенный дискомфорт от того, что "впаривали" населению о той войне, безусловно был. Мало того, оттуда можно было отталкиваться и уходя вглубь истории, начать возвращать событиям тот вид, который они имели изначально. Прямо сейчас это активно делает Евгений Понасенков, в части освещения участия империи в наполеоновских войнах. Оказывается, что их история сшита точно так же, как и история Второй Мировой войны – те же кусочки полуправды, белыми нитками пришиты к таким же кусочкам откровенной лжи.

Но все это нам здесь интересно только по одной причине. И у Суворова, и у Понасенкова, нашлись штатные или заштатные оппоненты, которые пытаются выставить их то ли не адевкатами, то ли агентами Запада, который пытается нанести удар непосредственно в скрепу. Что характерно, во всем остальном мире имеется адекватное, последовательное и непрерывное описание исторических событий, в том числе и тех, о которых тут шла речь. По большому счету, там плевать на то, что в российской империи, совке и теперь – в РФ делают с историей. На этой территории ее столько раз переписывали почти начисто, что историкам там делать нечего. Мало того, там даже нечего делать литературоведам, которые могли это записать в разряд исторического фэнтэзи. Совокупность бреда, которую там называют историей, надо изучать психиатрам и психоаналитикам. Вот им там будет раздолье, ибо весь набор манипулятивных практик там налицо.

Но теперь просто на минуточку остановимся и постараемся увидеть, что же выпадает из всех этих болезненных судорог РФ, происходящих вокруг краеугольных камней их "истории". А выпадает там главный постулат, на который названо все остальное – происхождение их государства и сущность его населения.

Российский империализм сознательно разрушал национальные и языковые различия колонизированных территорий и достаточно сильно в том преуспел. Совок тотально стирал эти различия, пытаясь вывести новый вид членистоногого – хомо советикус – особь без роду и племени, без собственного языка и традиций. Официально это называлось "советский народ". Казалось бы, после падения совка, должен бы развалиться еще один искусственно созданный монстр, под названием "русский", ибо такового нет в природе. Население должно было вернуться к своим корням и спокойно называть себя теми, кто они есть, чудь, весь, мурома, эрзя и так далее. Как только они себя так назовут своими настоящими именами, русских не останется вовсе просто физически. Об этом говорят уже все, от генетиков, до исследователей глубин истории.

Показательно то, что нет никаких споров по поводу заглавного названия этой территории, а именно – имени города Москва. До сих пор публику кормят жвачкой о том, что есть много легенд о происхождении названия, но ни одна из них не стала основной. То же самое и о самом смысле этого слова. Хотя, все прекрасно знают, что город назван в по имени местного народа – мокша, который обитал там во время основания города. Никаких опровержений или даже дебатов на сей счет нет в принципе. Кстати, нет рассуждений и по поводу того, почему два названия народов мокша и эрзя, почти полностью стерли из общественного названия и прикрыли это место названием "мордва".

При наличии стройной и обоснованной теории происхождения названия города Москва, этот вопрос находится вне поля любого обсуждения, ибо в отличие от теории начала войны от Виктора Суворова, тут крыт вообще нечем. А как только поднимется этот вопрос, рухнет весь имперский курятник, так долго возводимый поколениями мокшан. Поэтому, данная тема будет последней, которую там решатся обсуждать перед окончательным развалом остатков империи.