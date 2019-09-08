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9 сентября • обновлено в 11:17
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"Когда Путина свергнут!" Освобожденный Кольченко сделал заявление о Крыме

7.3т Читать материал на украинском

Александр Кольченко, который вернулся в Украину из плена 7 сентября, намерен отправиться в Крым после свержения главы РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, собирается ли он поехать в оккупированный Крым. "Когда [президента России Владимира] Путина свергнут – обязательно", – сказал он.

После пяти лет в плену Кольченко сообщил, что намерен продолжить обучение в Таврическом национальном университете.

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"[Буду учиться] по той же специальности - туризм. [Буду] агентом по организации туризма", - рассказал он.

Александр Кольченко

Александр Кольченко

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кольченко также поделился деталями обмена пленными и о том, как сам узнал, что скоро выйдет на свободу и вернется в Украину.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Александр Кольченко
Место
Украина
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Комментарии
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это да.будеш агентом.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
То есть...никогда)))
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4
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ох уж этот полит заключенный свергатель ====Политзаключенный Кремля Александр Кольченко рассказал, что в российском самолете по дороге в Украину пленным предлагали водку. "Нам водку разносили. Я отказался. Не употребляю, я и в лагере не употреблял", – сказал он в интервью изданию "Громадське".=== нажрался до того что перепутал русский самолет с украинским - и да он и в лагере не пил (ктоб ему там дал ) - короче это украинец на всю голову украинец...
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