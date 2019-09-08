"Когда Путина свергнут!" Освобожденный Кольченко сделал заявление о Крыме

Александр Кольченко, который вернулся в Украину из плена 7 сентября, намерен отправиться в Крым после свержения главы РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, собирается ли он поехать в оккупированный Крым. "Когда [президента России Владимира] Путина свергнут – обязательно", – сказал он.

После пяти лет в плену Кольченко сообщил, что намерен продолжить обучение в Таврическом национальном университете.

"[Буду учиться] по той же специальности - туризм. [Буду] агентом по организации туризма", - рассказал он.

Александр Кольченко president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кольченко также поделился деталями обмена пленными и о том, как сам узнал, что скоро выйдет на свободу и вернется в Украину.

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