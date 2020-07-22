Когда появится вакцина от коронавируса: биолог назвала дату

Вакцина от коронавируса в мире появится в конце 2020 начале 2021-го года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский биолог Оксана Пивень. По ее словам, это вполне реально в случае, если четвертая стадия британско-шведской разработки при участии Оксфордского университета и компании AstraZeneca будет успешной.

"Обычно разработка любой вакцины занимает в среднем 5-6 лет, но из-за быстрого распространения коронавируса, весь мир значительно ускорился. Более 10 вакцин уже прошли приклинические исследования. Если разработки британцев будут успешными, вакцина может появиться в конца 2020-начала 2021-го. Это вполне реально", – заверила ученый.

Однако Украина не сможет получить готовую вакцину сразу после того, как она поступит на мировой рынок.

"Пока не вакцинируется страна, которая придумает вакцину, Украина ее не увидит. Сегодня в США, где разрабатывают несколько препаратов, уже формируется порядок вакцинации и очереди в соответствии с общими рекомендациями ВОЗ. Первыми будут вакцинироваться медработники, далее – люди, которые находятся в зонах риска, различные службы помощи", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство юстиции США обвинило двух китайских хакеров Ли Сяоюя и Донга Цзяжи в работе на Министерство госбезопасности Китая и атаке на исследования о вакцине против коронавируса COVID-19.