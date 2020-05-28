Повышение температуры воздуха в Украине ожидается в середине следующей недели, однако изменение температуры в стране происходит ежедневно.

Потепления стоит ожидать 5-6 июня, рассказал в интервью "РБК-Украина" директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

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"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. Днем это 20-25 тепла. Конечно, все зависит от региона", – отметил он.

Кульбида подчеркнул, что изменение погоды в Украине происходит ежедневно, это вызвано изменениями климата.

"Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. Частота этих изменений в связи со сменой климата очень сильно возросла. То есть, сегодня может быть холодно, а завтра – очень жарко", – заявил глава Укргидрометцентра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 28 мая, погода в Украине будет прохладной и влажной – дожди с грозами и, возможно, градом, пойдут на западе, севере и востоке страны. Максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов, минимальная – от 9 до 14 тепла.