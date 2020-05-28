Главная Новости
28 мая • обновлено в 19:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда потеплеет в Украине: синоптик дал прогноз и предупредил о скачках температуры

757
Читать материал на украинском

Повышение температуры воздуха в Украине ожидается в середине следующей недели, однако изменение температуры в стране происходит ежедневно.

Потепления стоит ожидать 5-6 июня, рассказал в интервью "РБК-Украина" директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Сегодня – холодно, завтра – очень жарко": синоптик рассказал, когда изменится погода в Украине

pixabay.com

"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. Днем это 20-25 тепла. Конечно, все зависит от региона", – отметил он.

Кульбида подчеркнул, что изменение погоды в Украине происходит ежедневно, это вызвано изменениями климата.

"Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. Частота этих изменений в связи со сменой климата очень сильно возросла. То есть, сегодня может быть холодно, а завтра – очень жарко", – заявил глава Укргидрометцентра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 28 мая, погода в Украине будет прохладной и влажной – дожди с грозами и, возможно, градом, пойдут на западе, севере и востоке страны. Максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов, минимальная – от 9 до 14 тепла.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги