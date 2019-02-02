Когда потеплеет: сурок дал прогноз на весну-2019 в Украине

Степной сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос. Гайдары не увидел своей тени, когда его разбудили утром в субботу, 2 февраля.

Это означает, что весна наступит поздно. "К сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сотрудница университета Надежда Токарская, сообщает "Интерфакс-Украина".

В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца – Тимку II.

Степной сурок Тимка IIІ "Дозор"

Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду 7 раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через 6 недель, он предсказал также, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине в феврале будет меняться от 30-градусных морозов до краткосрочных оттепелей с мокрым снегом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!