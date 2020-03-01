Когда переводить часы на летнее время в Украине: названа дата

В Украине совсем скоро состоится перевод часов на летнее время. Это произойдет в ночь с 28 на 29 марта 2020 года ровно в 3:00.

Традиционно такая процедура происходит в стране в последнее воскресенье марта.

Так, жителям будет нужно перевести стрелки на 1 час вперед. Примечательно, что делать это не обязательно ночью, можно и утром.

Перевод часов в Украине. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в марте 2020 года в Украине вызвала споры между синоптиками, так как некоторые из них дали уж слишком разные прогнозы. Издание собрало все подробности в одном материале.

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