Главная Новости
1 марта • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда переводить часы на летнее время в Украине: названа дата

4.7т
Читать материал на украинском

В Украине совсем скоро состоится перевод часов на летнее время. Это произойдет в ночь с 28 на 29 марта 2020 года ровно в 3:00.

Традиционно такая процедура происходит в стране в последнее воскресенье марта.

Так, жителям будет нужно перевести стрелки на 1 час вперед. Примечательно, что делать это не обязательно ночью, можно и утром.

Перевод часов в Украине. Иллюстрация

Перевод часов в Украине. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в марте 2020 года в Украине вызвала споры между синоптиками, так как некоторые из них дали уж слишком разные прогнозы. Издание собрало все подробности в одном материале.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Яра Дорош
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги