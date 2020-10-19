Когда ожидается пик гриппа и COVID-19 в Украине: в Минздраве дали прогноз

Специалисты Министерства здравоохранения прогнозируют, что пик вирусных заболеваний в Украине придется на конец ноября.

Речь идет не только о коронавирусе, но и о гриппе и ОРВИ. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября потому, что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций", – отметил он.

По его словам, если говорить о ОРВИ, то пик волны заболевания чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад в течение декабря, января. Это же касается и новой коронавирусной инфекции.

"Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября", – еще раз подчеркнул представитель Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что пик пандемии коронавируса в Украине ожидается в январе-феврале 2021 года. В ситуации отсутствия вакцины, отметил он, с ним должны встретиться 60-80% населения в возрасте до 30 лет.