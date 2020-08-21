Когда ожидается пик COVID-19 в Украине: врач дал прогноз

Врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятнее всего ожидается в сентябре.

Об этом он сказал в интервью "Фактам". По его словам, украина постепенно входит в пик COVID-19

"Считаю, что мы постепенно выходим на пик заболеваемости, хотя и довольно пологий. А верхняя точка – первые три недели сентября. Дети пойдут в школу, и хотя они болеют легко, но с такой же легкостью и распространяют вирус. Это опасно для людей старшего возраста, а также тех, у кого низкий иммунитет", – сказал он.

Янченко добавил, что молодежь и люди среднего возраста, у которых крепкий иммунитет, болеют, может, и чаще, но умирают реже.

"Я недавно по Интернету консультировал группу туристов, которые в походе ночевали в одной палатке. Все пятеро заболели, но только у одного пациента держалась температура 39 градусов, а у остальных – 37,5-38,5", – сказал он.

Отметим, после относительного затишья в странах Западной Европы наблюдается значительный рост новых случаев инфицирования коронавирусом, что, по мнению эпидемиологов, свидетельствует о второй волне пандемии. Больше всего их зафиксировано в Испании, Германии, Франции и Румынии. Меньше всего – в самой пострадавшей от эпидемии стране – в Италии.

Вместе с тем, как рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина, количество больных коронавирусом в Украине будет расти – осенью микс COVID -19 и сезонного гриппа может вызвать "девятый вал" заболеваемости. По ее мнению, в Украине будет третья и четвертая волна заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Азии столкнулись со второй волной пандемии коронавируса (COVID-19) и для сдерживания распространения болезни готовятся ввести новый карантин.