Возвращение кинотеатров и концертов в Украине: в Минкульте анонсировали дату и главные условия работы

В Украине вся культурная сфера, включительно с кинотеатрами и концертами, предварительно возобновит свою работу после карантина 1 июля.

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Такую дату рассматривает Кабинет министров Украины, сообщила изданию "Громадське" временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Карантин в Украине: культурная сфера может заработать 1 июля Коллаж

"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения, но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", – сказала Фоменко.

Точная дата пока не определена, так как нормальная работа культурных институтов может начаться только в случае снятия полных ограничений на массовые мероприятия.

"Если, например, фестиваль еще можно рассматривать возможность под небом проводить, то, что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан", – сказала в.и.о. министра.

В правительстве также рассматривают возможность открытия кинотеатров в несколько этапов, сперва с ограничением заполненности залов в 30%.

Однако, как заявляют представители отрасли, такая заполненность увеличит расходы и не принесет прибыли.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом и диктуют своими протоколами медики", – подчеркнула Фоменко.

Светлана Фоменко Zik.ua

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