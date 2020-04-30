Когда откроют украинские курорты: Ляшко дал ответ

Из-за пандемии кононавируса украинские курорты Одессы, Херсона и Карпат станут лучшими в Европе и будут приносить средства в экономику страны.

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Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделился главный санитарный врач Виктор Ляшко. При этом указал на опасный нюанс летнего отдыха в этом году.

"Сейчас я волнуюсь за здоровье украинцев и сдерживание эпидемии", – подчеркнул он.

Открытие курортов в Украине будет зависеть от сдерживания распространения COVID-19

Главный санврач отметил, что многие будут бояться пускать к себе туристов из-за вероятности заболеть. Поэтому все зависит только от людей и того, как они будут придерживаться карантина.

"Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на вспышку коронавируса в одних странах, в других уже думают, как пустить к себе туристов. Стало известно, куда можно будет поехать летом 2020 года.