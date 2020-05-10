Когда откроют метро в Украине: Ляшко назвал сроки
Метро в городах Украины возобновит работу, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина. По его словам, открытие метрополитенов планируется на 4 этапе выхода из карантина.
"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше, чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", – отметил Ляшко.
Главный санврач страны в очередной раз подчеркнул, что решение об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что открытие метрополитена в стране предполагается в два этапа по мере послабления карантинных мер;
также Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, запуск работы метро в Киеве не может произойти до окончания карантина 22 мая.