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10 мая • обновлено в 22:03
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Когда откроют метро в Украине: Ляшко назвал сроки

4.2т
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Метро в городах Украины возобновит работу, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина. По его словам, открытие метрополитенов планируется на 4 этапе выхода из карантина.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше, чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", – отметил Ляшко.

Ляшко рассказал о сроках открытия метро в Украине

Ляшко рассказал о сроках открытия метро в Украине

Украина.ру

Главный санврач страны в очередной раз подчеркнул, что решение об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения метро
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