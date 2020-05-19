Метро в Харькове откроют уже через час после принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

С таким заявлением выступил мэр города Геннадий Кернес в эфире "Общественного радио". По его мнению, причиной пробок в городе стало именно закрытие подземки.

"Харьковское метро сможет открыться для пассажиров уже через час после принятия такого решения. На время карантина работа предприятия не прекращалась, подземный транспорт регулярно обкатывали", – отметил чиновник.

Кернес рассказал о готовности открытия метро в Харькове

По словам харьковского мэра, после смягчения карантинных мероприятий на дорогах города образовались пробки, а поскольку метрополитен до сих пор закрыт, наземный общественный транспорт переполнен.

В то же время, подчеркнул он, в подземке вполне реально организовать перевозку пассажиров, соблюдая санитарные нормы и без скопления толп людей.

"В транспорт набиваются люди. Но меня очень обрадовало поручение президента Кабинету министров разработать мероприятия по передаче полномочий принимать решение о транспорте на местах", – добавил Кернес.

Как повідомляв OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что же касается метро, то его запуск может будет неодновременным в Киеве, Харькове и Днепре.