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19 мая • обновлено в 16:45
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Когда откроют метро в Харькове: Кернес заявил о готовности

3.4т
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Метро в Харькове откроют уже через час после принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

С таким заявлением выступил мэр города Геннадий Кернес в эфире "Общественного радио". По его мнению, причиной пробок в городе стало именно закрытие подземки.

"Харьковское метро сможет открыться для пассажиров уже через час после принятия такого решения. На время карантина работа предприятия не прекращалась, подземный транспорт регулярно обкатывали", – отметил чиновник.

Кернес рассказал о готовности открытия метро в Харькове

Кернес рассказал о готовности открытия метро в Харькове

По словам харьковского мэра, после смягчения карантинных мероприятий на дорогах города образовались пробки, а поскольку метрополитен до сих пор закрыт, наземный общественный транспорт переполнен.

В то же время, подчеркнул он, в подземке вполне реально организовать перевозку пассажиров, соблюдая санитарные нормы и без скопления толп людей.

"В транспорт набиваются люди. Но меня очень обрадовало поручение президента Кабинету министров разработать мероприятия по передаче полномочий принимать решение о транспорте на местах", – добавил Кернес.

Как повідомляв OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что же касается метро, то его запуск может будет неодновременным в Киеве, Харькове и Днепре.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Карантин в Украине
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина
Теги
карантин транспорт метро
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