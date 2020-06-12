Когда откроют кинотеатры в Украине: министр назвал дату

Карина Бондаренко Общество 10:06, 12.06.2020

Кинотеатры в Украине начнут поэтапно восстанавливать свою работу со 2 июля.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Такая дата была определена в ходе встречи представителей киноиндустрии и профильных депутатов.

Он отметил, что на данный момент возможна наполненность залов только в 30% , а это работа в "минус".

Кинотеатры в Украине
brd24.com

"Кинотеатры просто не смогут платить зарплату персоналу", – подчеркнул Ткаченко.

Министр добавил, что даты мировых и украинских кинопремьер были перенесены. Поэтому больших касс в ближайшее время вообще не будет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вторая волна коронавирусной инфекции в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом. В таких случаях возможно сочетание инфекций.

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