Когда откроется метро в Харькове: Кернес уточнил дату и время

Харьковский метрополитен возобновит свою работу в 05:30 утра понедельника, 25 мая.

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Об этом сообщил в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

Кернес заявил о возобновлении работы метро в Харькове с 25 мая

"Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, – действует и сегодня", – отметил он.

Кернес призвал пользователей оставлять в комментариях пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в Харькове в период ослабления карантина.

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