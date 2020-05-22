Когда откроется метро в Харькове: Кернес уточнил дату и время
Харьковский метрополитен возобновит свою работу в 05:30 утра понедельника, 25 мая.
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Об этом сообщил в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.
"Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, – действует и сегодня", – отметил он.
Кернес призвал пользователей оставлять в комментариях пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в Харькове в период ослабления карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Госпродпотребслужбе Киева отметили, что главными условием при запуске работы метро будет соблюдение пассажирами безопасной физической дистанции. Еще одно правило – обязательная дезинфекция всех помещений и подвижного состава.
Также с запуском работы метро при входах на станции будет проводиться выборочное измерение температуры пассажирам. Опять-таки подчеркивается, что все они должны носить защитные маски и даже перчатки.
При этом идут споры о необходимости ограничения и по количеству пассажиров в вагонах метро, как и в салонах наземного городского транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах.