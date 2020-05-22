Когда откроется метро в Харькове: Кернес уточнил дату и время

Общество 15:02, 22.05.2020 Обновлено: 15:22, 22.05.2020

Харьковский метрополитен возобновит свою работу в 05:30 утра понедельника, 25 мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

Кернес заявил о возобновлении работы метро в Харькове с 25 мая

"Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, – действует и сегодня", – отметил он.

Кернес призвал пользователей оставлять в комментариях пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в Харькове в период ослабления карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в Госпродпотребслужбе Киева отметили, что главными условием при запуске работы метро будет соблюдение пассажирами безопасной физической дистанции. Еще одно правило – обязательная дезинфекция всех помещений и подвижного состава.

  • Также с запуском работы метро при входах на станции будет проводиться выборочное измерение температуры пассажирам. Опять-таки подчеркивается, что все они должны носить защитные маски и даже перчатки.

  • При этом идут споры о необходимости ограничения и по количеству пассажиров в вагонах метро, как и в салонах наземного городского транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Войска России устроили ВСУ адский бой на Донбассе: много жертв

"Горбатого могила исправит": чем прославился мэр Черкасс, которого Зеленский открыто назвал бандитом

Реклама на стенах и шприцы под ногами: днепряне вышли на борьбу против наркотиков

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему комбату "Луганск-1"

Тяжелых вывозили вертолетами, от плена спасали медсестры. Волонтер о страшной трагедии под Волновахой в 2014 году