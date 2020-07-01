Когда нужно делать повторный ПЦР-тест на COVID-19: в Минздраве дали инструкцию

Степанов пояснил, когда нужно делать повторный ПЦР-тест на COVID-19.

Повторные ПЦР-тесты на коронавирус, подтверждающее выздоровление, пациентам делают через определенный срок после того, когда у них появляются или исчезают соответствующие симптомы.

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Об этом во время брифинга 1 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, повторное тестирование тем, кто болеет COVID-19 дома, находясь на самоизоляции, назначает семейный врач, который сопровождает пациента на амбулаторном лечении. Решение тоже принимается на основе наличия или отсутствия определенных симптомов.

Кроме этого, министр отметил, что ПЦР-тестирование для больных коронавирусом в Украине – бесплатное. Поэтому если кому-то из украинцев отказали в проведении такого исследования, он посоветовал обращаться на "горячую линию" Минздрава, заверив, что ведомство будет разбираться по каждому такому случаю.

"Если у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни, обращайтесь к семейному врачу, а в случае тяжелого течения болезни – на экстренную медицинскую помощь. На основе этих клинических симптомов к вам должны бесплатно приехать, сделать тести и либо подтвердить, либо опровергнуть диагноз и определиться с типом лечения", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что примерно треть всех ПЦР-тестов на определение коронавируса (COVID-19) дают ложноотрицательные результаты.