Когда начнется массовая вакцинация от COVID-19: Зинкевич дала прогноз

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине может начаться осенью 2021 года. Чтобы преодолеть эпидемию, прививки должна сделать, как минимум, половина населения.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила народный депутат от партии "Европейская солидарность", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Яна Зинкевич. "Некоторые страны делали предоплату фактически еще на этапе исследований вакцины, мы себе такого позволить не могли. Поэтому сейчас мы можем столкнуться с тем, что для нас вакцинация будет доступна, например, осенью, а не весной или летом", – предположила она.

По словам нардепа, сроки будут зависеть от мощности производителя вакцин.

"Для того, чтобы преодолеть эпидемию в нашей стране, нужно провакцинировать большую часть населения, по меньшей мере, половину. Также мы должны учитывать, что те люди, которые переболели, не имеют постоянного иммунитета", – подчеркнула она.

Так, нардеп отметила, что пока неизвестно, насколько долго иммунитет к коронавирусу сохраняется у тех, кто переболел. "Это от 1 до 5 месяцев, обычно даже до 3 месяцев. В редких случаях это длится более 3 месяцев. А у части людей вообще не вырабатывается специфического иммунитета".

Таким образом, тех, кто переболел, также нужно вакцинировать, убеждена Зинкевич. Она перечислила категории граждан, которым стоит сделать вакцинацию в первую очередь.

"Это должны быть лица с инвалидностью, если у них нет противопоказаний. Это должны быть пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, астматическими заболеваниями, хроническими бронхитами. Люди пожилого возраста, особенно те, которые находятся в гериатрических пансионатах и других учреждениях, где есть скопление людей пожилого возраста", – сказала нардеп.

Она добавила, что прививки следует сделать и заключенным, поскольку они находятся в замкнутом пространстве.

Вместе с тем нардеп отметила, что пока неизвестно, насколько длительным будет эффект от вакцины. Она не исключила, что ее придется применять не только в 2021, но и в 2022 году, а значит, в госбюджете страны должны быть заложены соответствующие средства.

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