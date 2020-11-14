Врач-иммунолог поддержала локдаун в Украине из-за COVID-19: другого выхода нет

В условиях нынешних темпов распространения коронавируса в Украине рекомендовано введение локдауна.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха. "Если мы рассматриваем с медицинской точки зрения, то для нас это было бы рекомендовано. Я не знаю, на сколько хватит резервов, и когда начнет расти смертность, то может быть поздно", – заметила она.

"Если пациентов будет некуда госпитализировать, то другого выхода, наверное, нет. Проблема не только с койками, но и с врачами, и кислород тоже не во всех клиниках найдешь. Следовало бы задуматься о локдауне, потому что, я думаю, уже не всем можно оказать помощь", – добавила медик.

По ее оценкам, "локдаун на 2-3 недели, наверное, даст какой-то эффект, а ввести его надолго вообще нереально, потому что мы не можем остановить всю нашу жизнь". Как пояснила врач, этот период позволит уменьшить распространение инфекции и "контролировать ее хоть чуть-чуть".

Вместе с тем врач не стала называть оптимальную продолжительность локдауна. "Мне сложно сказать, какой оптимальный срок, потому что идет зима, а это означает рост заболеваемости", – пояснила она.

Как писал OBOZREVATEL, в Полтавской области больницы, где лечат от коронавируса, загружены более чем на 85%. Медицинский персонал настолько перегружен, что на четыре медсестры приходится 60 пациентов.